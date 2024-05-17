Hükümetin yeni tasarruf tedbirleri ve vergi düzenlemeleri hakkında önemli bilgiler: Vergi Düzenlemeleri ve KDV Artışı

İstisna ve Muafiyetlerin Gözden Geçirilmesi: Türk Vergi Mevzuatındaki bütün istisna ve muafiyetler tekrar değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda, hangi istisnaların sağlıklı çalıştığı, hangilerinin avantaj sağladığı belirlendi. Bu doğrultuda, vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve etkin olmayan indirimlerin kaldırılması hedefleniyor. KDV İndirimi Geri Alınıyor: Bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimleri, vatandaşa yansımayarak fırsatçılığa sebep oldu. Bu nedenle, ikinci tasarruf paketiyle KDV indirimi tekrar gözden geçirilecek ve vatandaşın lehine olan düzenlemeler yapılacak.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

Vergi Denetimlerinin Sıklaştırılması: Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı denetimler artırılacak. Hileli KDV uygulamaları, fahiş fiyatlar ve POS cihazı denetimleri sıklaştırılarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilecek. Tapudaki İşlemler: Tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için kanuni düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu adım, gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığın önlenmesine katkı sağlayacak. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek ve bu sorunla mücadele için yeni stratejiler belirleyecek.

KİT Reformu ve İhale Kanunu Değişikliği

KİT Yönetişim Reformu: Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için üst yönetimler ve yönetim kurulları yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak hesap verebilirlik artırılacak. Kamu İhale Yasası Değişikliği: Kamu İhale Yasası uluslararası normlara uygun olarak gözden geçirilerek yenilenecek. İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar azaltılacak ve kamu alımlarında tasarruf odaklı yaklaşımlar benimsenecek.

Bu yeni düzenlemelerle, vergi adaleti ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli adımlar atılmış olacak, kamu harcamalarının verimliliği artırılacak ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi hedefleniyor.