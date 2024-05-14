



























``` Bu etiketler bağlantıların arasına iki satır boşluk ekleyecektir. ``` Bu etiketler bağlantıların arasına iki satır boşluk ekleyecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri "Engelliler Haftası’nda Bahar Şenliği" projesiyle Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli bireylerle baharın gelişini kutladı.Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri "Engelleri Kıralım, Baharı Birlikte Karşılayalım" sloganı ile "Engelliler Haftası’nda Bahar Şenliği" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Isparta Belediyesi, Isparta Orman Genel Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü'nün destekleriyle Mehmet Tönge Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli bireylerle birlikte Engelliler Haftası ve Bahar şenliği düzenlendi.İletişim Fakültesi öğrencileri Sümeyra Kutlu, Edanur Arslan, Zeynep Duman, Öykü Keçeli, Sude Usta, Kübra İnal, Ümran Setkaya tarafından hayata geçirilen projede palyaço ile oyunlar, yarışmalar, pasta yapımı gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Etkinliğe katılan Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz "Gençler güzel bir etkinlik gerçekleştirmişler, Unutmayın ki en büyük engel, sevgisizliktir." diyerek düşüncelerini ifade etti.