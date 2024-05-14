Çiftçilere Özel Traktör Kredi Desteği ve Tarımsal Destek Kampanyası

DenizBank'ın çiftçilere yönelik düzenlediği özel kampanya, tarım sektöründeki çiftçiler için önemli bir destek sağlıyor. İşte bu kampanyanın detayları ve çiftçilere sunulan destekler:

Traktör Kredi Desteği: DenizBank, çiftçilere özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında çiftçilere 3 milyon TL'ye kadar traktör kredi desteği sağlıyor. Bu destek, çiftçilerin tarım faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Üretici Kartı İle Nakit Avans Fırsatı: Üretici kartı aracılığıyla mobil bankacılık hizmeti olan mobildeniz üzerinden faizsiz 20.000 TL'ye kadar nakit avans fırsatı sunuluyor. Bu, çiftçilerin ihtiyaç duydukları nakit paraya hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödeme İmkanı: Üretici kartı ile Mayıs ayı sonuna kadar yapılan alışverişlerde 5 ay vadeli ödeme imkanı sağlanıyor. Bu, çiftçilerin alışverişlerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Kredi Başvurusu Kolaylığı: Başvurular mobildeniz üzerinden yapılabiliyor ve 3 milyon TL'ye kadar kredi desteği banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan sağlanabiliyor. Bu da çiftçilere zaman ve işlem kolaylığı sağlıyor.

DenizBank, tarım sektöründe lider konumda bulunarak çiftçilere yönelik çeşitli destekler sunuyor. Bu destekler, çiftçilerin tarımsal üretimlerini sürdürebilmelerini, verimliliklerini artırmalarını ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlıyor. Ayrıca, çiftçilere sağlanan destekler arasında biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, mazot ve gübre desteği gibi çeşitli destekler de bulunuyor. Bu destekler, çiftçilerin daha sağlıklı ve verimli bir tarım faaliyeti yürütmelerine katkı sağlıyor.