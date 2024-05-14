Isparta'da Fuhuş Operasyonu!

Yayla Mahallesinde Kumar ve Fuhuş Operasyonu!
Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte gerçekleştirilen kontrol operasyonunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişiye toplamda 32.125 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı ve 2.900 TL para kamuya geçirildi.
Aynı gün ilimiz genelinde 102 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle işlem uygulandı.
Operasyonlar kapsamında bir adrese yapılan baskında ise 3 kişi fuhuş yapmak suçundan işlem gördü ve 39.360 TL para cezası kesildi. Ayrıca, fuhuş yapılan bir adrese ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü-Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak, söz konusu adres 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.
Yetkililer, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini ve karşılaşılan her türlü olumsuzlukta gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını belirtti.
Kamuoyuna duyurulur.
Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte gerçekleştirilen kontrol operasyonunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişiye toplamda 32.125 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı ve 2.900 TL para kamuya geçirildi.
Aynı gün ilimiz genelinde 102 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle işlem uygulandı.
Operasyonlar kapsamında bir adrese yapılan baskında ise 3 kişi fuhuş yapmak suçundan işlem gördü ve 39.360 TL para cezası kesildi. Ayrıca, fuhuş yapılan bir adrese ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü-Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak, söz konusu adres 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.
Yetkililer, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini ve karşılaşılan her türlü olumsuzlukta gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını belirtti.
Kamuoyuna duyurulur.