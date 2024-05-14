Isparta'da Fuhuş Operasyonu!

Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte gerçekleştirilen kontrol operasyonunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişiye toplamda 32.125 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı ve 2.900 TL para kamuya geçirildi.Aynı gün ilimiz genelinde 102 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle işlem uygulandı.Operasyonlar kapsamında bir adrese yapılan baskında ise 3 kişi fuhuş yapmak suçundan işlem gördü ve 39.360 TL para cezası kesildi. Ayrıca, fuhuş yapılan bir adrese ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü-Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak, söz konusu adres 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.Yetkililer, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini ve karşılaşılan her türlü olumsuzlukta gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını belirtti.Kamuoyuna duyurulur.