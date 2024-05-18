Televizyon Dünyasının Değerli İsmi Erkan Yolaç'ı Kaybettik

Erkan Yolaç Kimdir?

Uzun yıllar televizyon dünyasına damga vuran ve unutulmaz bir isim haline gelen Erkan Yolaç, yaşamını yitirdi. TRT'nin sevilen yarışma programı 'Evet-Hayır'ın karizmatik sunucusu olarak hafızalara kazınan Yolaç, uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 89 yaşındaki değerli televizyoncu, son zamanlarda solunum sıkıntıları çekiyordu ve 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu ve aslen Edirneli idi. Ailesiyle birlikte 1941 yılında İstanbul'a taşındılar. Eğitim hayatına Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde başlayan Yolaç, daha sonra babasının işi sebebiyle Kastamonu'ya taşındılar. Lise yıllarında edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın teşvikiyle belediye mikrofonlarından sunum yapmaya başladı ve bu yeteneğiyle dikkat çekti. Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladığı 1960 yılına kadar birçok gazino ve radyo programında yer aldı. Ancak Türkiye onu, sunduğu 'Evet-Hayır' yarışmasıyla tanıdı.1976 yılında Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlenen Erkan Yolaç'ın Göksu ve Mehmet adında iki çocuğu bulunmaktadır.Erkan Yolaç, oyunculuk kariyerinde de önemli yapımlarda yer aldı. Bunlardan bazıları 1962 yapımı 'Lekeli Kadın', 1964 yapımı 'Muhteşem Serseri', 'Can Düşmanı' ve 'Yılların Ardından' gibi filmlerdir.Erkan Yolaç, televizyonculuk ve oyunculuk kariyeriyle Türk televizyon tarihine unutulmaz bir iz bırakmıştır.