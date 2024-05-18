Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyonun Hızla Gerilemesini Bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, hazırladıkları programların olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine yansıdığını belirtti. Şimşek, geçtiğimiz günlerde kamuya yönelik tasarruf tedbirlerini duyurmuş ve yıl sonu enflasyon beklentisi üzerine önemli bilgiler paylaşmıştı. Enflasyon Beklentilerinde Olumlu Gelişmeler Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileşmesinin enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Enflasyonun mayıs ayında yıllık bazda en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatan Şimşek, yılın kalan döneminde enflasyonun hızla gerilemesini beklediklerini ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2'ye gerilediğini duyurdu. Dezenflasyon Süreci ve Hedefler Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla birlikte enflasyon beklentilerinin hedeflerine daha hızlı yakınsamasını beklediklerini belirtti. Hedeflere ulaşmada kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, enflasyon gerçekleşmelerinin de beklentileri etkilediğini ifade etti. Merkez Bankası Rezervleri ve Finansal İstikrar Bakan Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığını, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşmenin 42 milyar dolar olduğunu belirterek bu durumun finansal istikrara katkı sağlayacağını söyledi. Kamu Tasarruf Tedbirleri ve Eleştiriler Kamuya yönelik tasarruf tedbirleri kapsamında Mehmet Şimşek, kamu binası alımını üç yıl durdurduklarını, ekonomik olmayan bölgelerde kamu çalışanlarına yönelik servislerin kaldırılması gibi adımlar attıklarını açıkladı. Bu tedbirler, geçmişte yaptığı açıklamalara dayanarak eleştirildi. 2015 yılında kamu harcamalarına yönelik “Kamudaki makam araçları çerez parası bile değil” sözleri tekrar gündeme geldi. Ancak, son açıklamasında “Kamuda araç alımını ve kiralamasını 3 yıl boyunca kısıtlıyoruz” diyen Şimşek, geçmişteki sözlerinin hatırlatılması üzerine eleştirilerin hedefi oldu.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması yönündeki kararlılığı göstermekte. Kamu tasarruf tedbirleri ise ekonomik dengelerin korunması adına atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.