Çalışan Emeklilerin Maaşlarından Kesinti Olacak!

Milyonlarca emeklinin dikkatine! Emekli aylığı alan ve aynı zamanda çalışmaya devam eden yaklaşık 1 milyon 650 bin kişi, çalıştıkları takdirde emekli aylıklarından kesintiyle karşılaşacak.

Bu durum, emeklilerin aldıkları aylıklarla geçinememesi ve geçim derdi yaşamasıyla ilgili bir gerçek. Açlık sınırının binlerce lira altında kalan maaşlarla yaşamlarını idame ettirmeye çalışan emekliler, çalışmak zorunda kalıyorlar.

Ancak, çalışan emeklilerin maaşlarından kesinti yaşanacak. Özellikle 4A kapsamındaki memur emeklilerinin, emekli aylıklarından kesinti yaşanabiliyor. Bu kesinti, emekli aylıklarının bağlandığı halde çalıştıkları tespit edildiğinde gerçekleşiyor.

Öte yandan, özel sektörde çalışan emeklilerin maaşlarından kesinti olmuyor ancak sosyal güvenlik destek primleri kesintiye uğruyor. Destek primleri ödenerek çalışmaya devam edilebiliyor.

Kesintinin miktarı işçi ve işveren paylarının toplanmasıyla belirleniyor. Güncel duruma göre emekliler, 1006 lira işçi payı öderken, işverenler 3018 lira ödüyor. Böylece toplamda SGK'ya 3286 lira yatırılıyor.

Bu durumda olan emeklilerin, maaşlarından kesinti yaşamamak için dikkatli olmaları ve sosyal güvenlik destek primlerini düzenli olarak ödemeleri önem taşıyor.