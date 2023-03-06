Mağazamızda, işletmeniz için ihtiyacınız olan her türlü ambalaj malzemesi bulabilirsiniz. Ürünlerimiz, en kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve dayanıklılık ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Ambalajlama sürecinin her aşamasına uygun çözümler sunan mağazamız, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla çalışır. Uzman ekibimiz, sizlere en uygun ambalajlama çözümlerini sunar ve size özel çözümler üretir.
Ayrıca, mağazamızda bulabileceğiniz ambalaj malzemeleri, çevreye duyarlı bir şekilde üretilir ve geri dönüşüme katkıda bulunmanızı sağlar.
Siz de işletmeniz için en uygun ambalajlama çözümlerini arıyorsanız, mağazamıza uğrayın veya bizimle iletişime geçin. Doğru ambalaj çözümleri ile ürünlerinizin güvenliği ve etkili pazarlaması garanti altına alın!
İletişim:
Tambalaj
Ambalaj Ürünleri
Toptan ve Perakende
Davraz Mahallesi
Yeni Çarşamba Pazarı
D Blok
No: 96
Merkez- Isparta/ Türkiye
Kurumsal Telefon:
0 (535) 954 29 85
0 (545) 813 16 14
Web Sayfası:
www.tambalaj.com
-Poşet
-İp
-Çuval
-Koli
-Kâğıt
-Kese kâğıdı
-Balonlu naylon (patpat)
-Bant
-Streç film
-Köpük tabak
-Plastik servis malzemeleri
-Buzdolabı poşeti
-Folyo
-Ve daha yüzlerce çeşit malzeme Tambalaj'da...!