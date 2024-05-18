Vize Başvurularında Yeni Dönem

Yurtdışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için vize alımı oldukça önemli bir süreç. Bu süreçte vize alımı için başvuruları yapan vatandaşlar genellikle aracı şirketlerden destek alıyordu. Ancak artık bu durum değişiyor. İşte, vize alacakları ilgilendiren son gelişmeler:TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile vize işlemleri artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılacak. Bu adımın amacı, vize gelirlerinin büyük bir kısmının devlete kazandırılması olarak belirtiliyor.Kararın kabul edildiğine ilişkin AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Canbey, "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu" teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini duyurdu ve teklifin Genel Kurula sevk edildiğini belirtti.Vize almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli adımlar bulunuyor. Bunlar arasında en önemlisi, geri dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olacak şekilde pasaport alınması gerekliliğidir. Ayrıca vize için istenen belgeler arasında pasaport, biyometrik fotoğraf, nüfus kayıt örneği, banka hesap dökümü, ikametgah belgesi, mesleki durum belgesi ve evlilik cüzdanı gibi belgeler yer alıyor.Bu yeni düzenleme ile vize işlemlerinde aracı şirketlerin yerini Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı alacak. Vatandaşlar, vize alımı sürecinde bu yeni düzenlemeye göre hareket etmeleri gerekecek.