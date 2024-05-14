Milyonlarca Memur İçin Zam Müjdesi: Yeni Maaşlar Belli Oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın açıklamalarıyla birlikte 2024 yılı enflasyon tahminlerinde artış yaşandı. Bu gelişme, memurların beklediği zam haberlerini hızlandırdı.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre, memurların maaşlarında yüzde 20'lik bir artış öngörülüyor. Bu artış, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon tahminleriyle birlikte belirlenmiş durumda. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 9,93'lük bir enflasyon farkı eklenmesi ve yüzde 10'luk Toplu Sözleşme Anlaşması kapsamındaki haklarla birlikte, memurun zam oranı yüzde 19,93 olarak hesaplanmış durumda.

Kamu personellerinin zam oranına göre oluşan tabloya göre:

Hizmetli (15/1) için zamlı maaş 36 bin 459 TL,

Memur (15/1) için zamlı maaş 39 bin 385 TL,

Öğretmen (9/3) için zamlı maaş 40 bin 923 TL,

İmam Hatip (9/4) için zamlı maaş 42 bin 895 TL,

Hemşire (9/4) için zamlı maaş 47 bin 366 TL,

Polis (9/4) için zamlı maaş 52 bin 096 TL,

Müfettiş (4/1) için zamlı maaş 58 bin 483 TL,

Müdür (1/4) için zamlı maaş 59 bin 144 TL,

Daire Başkanı (1/4) için zamlı maaş 73 bin 186 TL,

Profesör (1/4) için zamlı maaş 74 bin 933 TL,

Kaymakam (1/4) için zamlı maaş 76 bin 399 TL,

Hakim (1/1) için zamlı maaş 109 bin 551 TL olarak belirlendi.

Memurların zam oranlarıyla ilgili kesin bilgilerin 3 Temmuz 2024 tarihinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.