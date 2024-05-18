Emekli Kart Detayları Belli Oldu: Bakan Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart ile ilgili son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından canlı yayında açıklandı. Emeklilere birçok avantaj ve özel hizmetler sunacak olan Emekli Kart'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Emekli Kart ile Sağlanacak Avantajlar

Bakan Işıkhan, Emekli Kart ile birlikte sağlanacak avantajları şu şekilde sıraladı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ücretsiz giriş imkanı

Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde %15 indirim

PTTcell tarafından özel emekli paketi

PTT Kargo'da özel emekli indirimi

TCDD Demiryolları ana hat trenlerinde %10 indirim

TROY ile bankalar aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında, giyim mağazalarında indirimler

Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerlerinde anlaşmalar

Bakan Işıkhan'ın Hedefi

Bakan Işıkhan, bu yeni SGK hizmet modeli ile emeklilerin topluma aktif olarak katılabildiği ve sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedeflediklerini belirtti. Işıkhan, “Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Emekli Kart'a Nasıl Sahip Olunur?

Emekli Kart'a ilişkin detaylar, önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere bildirilecek. Kartın kullanımına ilişkin bilgiler ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak.