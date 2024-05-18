Emekli Kart Detayları Belli Oldu: Bakan Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart ile ilgili son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından canlı yayında açıklandı. Emeklilere birçok avantaj ve özel hizmetler sunacak olan Emekli Kart'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Emekli Kart ile Sağlanacak Avantajlar
Bakan Işıkhan, Emekli Kart ile birlikte sağlanacak avantajları şu şekilde sıraladı:
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart ile ilgili son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından canlı yayında açıklandı. Emeklilere birçok avantaj ve özel hizmetler sunacak olan Emekli Kart'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Emekli Kart ile Sağlanacak Avantajlar
Bakan Işıkhan, Emekli Kart ile birlikte sağlanacak avantajları şu şekilde sıraladı:
- Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ücretsiz giriş imkanı
- Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde %15 indirim
- PTTcell tarafından özel emekli paketi
- PTT Kargo'da özel emekli indirimi
- TCDD Demiryolları ana hat trenlerinde %10 indirim
- TROY ile bankalar aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında, giyim mağazalarında indirimler
- Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerlerinde anlaşmalar
Bakan Işıkhan'ın Hedefi
Bakan Işıkhan, bu yeni SGK hizmet modeli ile emeklilerin topluma aktif olarak katılabildiği ve sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedeflediklerini belirtti. Işıkhan, “Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Emekli Kart'a Nasıl Sahip Olunur?
Emekli Kart'a ilişkin detaylar, önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere bildirilecek. Kartın kullanımına ilişkin bilgiler ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak.
Bakan Işıkhan, bu yeni SGK hizmet modeli ile emeklilerin topluma aktif olarak katılabildiği ve sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedeflediklerini belirtti. Işıkhan, “Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Emekli Kart'a Nasıl Sahip Olunur?
Emekli Kart'a ilişkin detaylar, önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere bildirilecek. Kartın kullanımına ilişkin bilgiler ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak.