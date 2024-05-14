"Dondurma Fiyatları Uçuyor: Bir Topun Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurma fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar, tüketicileri şaşırtıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük bir markanın, 1 kilogramlık sade dondurmayı 750 TL'ye satmasıyla dikkat çekiyor. Aynı markada, 1 top dondurmanın fiyatı 60 TL'ye yükselirken, karışık dondurmanın kilogramı 800 TL ve fıstıklı dondurmanın kilogramı ise 900 TL olarak belirlenmiş.Fiyatların bu denli yüksek seviyelere ulaşması, tüketiciler arasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da konu hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, dondurma fiyatlarının et fiyatlarına yaklaşmasıyla alay ederken, bazıları ise bu durumu esprili bir şekilde eleştiriyor.Marketlerde satılan dondurma etiketlerinin de ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. 2023 yılında satılan aynı dondurmalar ile 2024 yılında satılan dondurma arasında fiyatların neredeyse yüzde yüz arttığı belirtiliyor. Tekli dondurmalarda en ucuzunun 10 TL, en pahalısının ise 45 TL olduğu görülürken, kutu olarak satılan dondurmaların fiyatlarının 140 TL'den başladığı ifade ediliyor.Bu fiyat artışlarının arkasında yatan nedenler ve tüketicilerin bu duruma tepkileri merak konusu olmaya devam ediyor.