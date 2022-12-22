Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 aylık SMA TİP 1 hastası Hafize Arya için Ele Ele Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesini ziyaret edip, alışveriş yaptı. Isparta halkının Arya bebeği çok sevdiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın desteğiyle Arya bebeğimizin tedavisi için en kısa zamanda girişimde bulunulacaktır” dedi.El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Emin-Cennet Eryılmaz çiftinin bebekleri SMA TİP 1 hastası Hafize Arya’nın hastalıkla mücadelesine destek amacıyla kermes düzenleniyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanında düzenlenen kermesi ziyaret ederek, alışveriş yaptı. Giyim, gıda ve birçok ürünün bulunduğu kermesten çocuk kıyafetleri alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hafize Arya’nın babası Emin Eryılmaz’la da sohbet etti.Başkan Başdeğirmen, “İnşallah Arya bebeğimiz şifasına kavuşur. Tüm vatandaşlarımız Arya bebek için bir çalışma içerisine girdi. Vatandaşlarımız bebeğimizi çok sevdiler. Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın desteğiyle Arya bebeğimizin tedavisi için en kısa zamanda girişimde bulunulacaktır. El Ele Derneğimize, Dernek Başkanımıza, çalışan hanımlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar duygusal olaylar ve insanlarımızı etkiliyor. Empati yaptıkları zaman insanlarımız ne yapmaları gerektiğini anlayabiliyorlar. Bu işte empati çok önemli. ‘Aynı şekilde ben olsaydım ne yapardım’ diyebilmek çok önemli. Bizlerin de bu çalışmalara katkısı olsun istedik. Belediye olarak bebeğimiz için daha farklı çalışmalarımız da var. En kısa sürede çocuğumuzun sağlığına kavuşması, ilacının temini için bizler de katkı sağlamış olacağız. Allah şifasını versin” dedi.Hafize Arya bebeğin babası Emin Eryılmaz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e destekleri için teşekkür etti. Eryılmaz, “Isparta yanımızda oldu. Başkanımızın katkısı çok büyük. Canan hanımda direkt kendisini ortaya attı. Kermesi organize ettiler. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.El Ele Derneğinin ihtiyaç sahibi olanların yanında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Başkanımız nezdinde hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.