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Isparta Haber: “30 yıllık hasretimizi 1 ayda bitirdiniz”

Isparta Haber: “30 yıllık hasretimizi 1 ayda bitirdiniz”
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.12.2022 18:34
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“30 yıllık hasretimizi 1 ayda bitirdiniz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi Küme Evlerde yaşayan vatandaşların uzun yıllardır yaşadıkları içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözüme kavuştururken, bölgeye doğalgazın gelmesini sağladı. Altyapı sorunları çözülen ve evlerinde doğalgazı yakmaya başlayan vatandaşlar Başkan Başdeğirmen’i ziyaret ederek, teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “30 yıllık hasretimizin son bulacağına inanmadık ama 1 ay içerisinde inandırdınız” dediler.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde vatandaşların belediyenin hizmetlerine erişimi noktasında uzun yıllardır yaşadıkları problemleri çözmeye devam ediyor. Bu sorunlardan birisi de geçmişi 1978’li yıllara dayanan Fatih Mahallesi Küme Evlerde yaşanıyordu. 24 bina ve 40 konutun bulunduğu bölgede uzun yıllardır kanalizasyon ve içme suyu hattında sorun yaşanıyor, doğalgaz hattı bulunmuyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Küme Evlerde yaşayan vatandaşları ziyaretinde taleplerini dinleyerek içme suyu, kanalizasyon sorunlarının çözüleceği, bölgeye doğalgazın geleceği, oyun parkı kurulacağı ve yollara kilit taşı döşeneceği sözünü vermişti. Torosgaz’ın altyapı çalışmalarının ardından bir ay içerisinde Fatih Mahallesi Küme Evlerde bulunan konutlar doğalgaz kullanmaya başladı. Isparta Belediyesi tarafından da bölgede içme suyu hattı yenilendi, kanalizasyon problemi çözüldü, oyun parkı kuruldu, yollara kilit taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar ve Küme Evlerde yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, doğalgaz ve yaşadıkları problemlerinin çözülmesinden dolayı teşekkür ettiler.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, pandemi sürecindeki zorluklara rağmen mahallelerine Isparta Belediyesi tarafından güzel hizmetler yapıldığını söyledi. Yapılan hizmetlerle ilgili konuşan Başpınar, “Manevi olarak da çok önemli olan şehit yakınları ve gazilerimiz için dernek binasının temeli atılarak, kısa sürede tamamlandı. Semt sahamızda yapıldı. Mahallemizin gençleri gündüzleri ve akşamları orada top oynuyor. Sahanın karşısındaki Kadir Boylu Ortaokulumuzun öğrencileri beden eğitimi dersinde spor faaliyetlerini semt sahasında yapıyorlar. Onların da çok selamları var, çok teşekkür ediyorlar. Gençlerimiz için gençlik merkezi yapıldı. Büyük spor kompleksi yapıldı. Geleceğimiz olan gençlere önem verdiğiniz ve mahallemize böyle bir spor kompleksi yaptığınız için çok teşekkür ederiz. 206 Cadde ile Iyaş’ın olduğu yere kadar yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda 800’lük yağmur suyu hattı döşendi. Sokaklarımıza yağmur suyu ızgaraları döşedik. Bunlar şiddetli yağmurlarda evlerimizi su basmasını önlüyor” dedi.
Küme Evlerde çok büyük sorunlar olduğuna değinen Muhtar Başpınar, “1980’li yıllarda vatandaşlarımız kendi çabalarıyla oraya su, kanalizasyon çekmişler. Sorunumuzu size anlattığımızda mahalle sakinlerimizi hemen ziyaret ettiniz. 1 ay içerisinde sorunun ortadan kaldırılacağını belirtmiştiniz. İçme suyu ve yağmur suyu altyapı çalışmaları bitti. Doğalgazımız tüm evlerimize geldi ve evlerde yanıyor. Ayrıca kilit taşı döşeniyor bölgeye yeterli olacak şekilde çocuk oyun parkı da yapıldı başkanım. Çok güzel hizmetler aldık, tüm hizmetlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Fatih Mahallesi Küme Evlerde yaşayan vatandaşlar da doğalgaz kullanmaya başladıklarını, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözüldüğünü, çocuk oyun parkının yapıldığını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Başkanımızdan çok memnunuz. Sayın başkanımız bize ziyarete gelmişti. Biz de teşekkür etmek amacıyla ziyarete geldik. 30 yıllık hasretimizin son bulacağına inanmadık ama 1 ay içerisinde inandırdınız, bizi mahcup ettiniz. İsteklerimizin hepsine olur dediniz 1 ay içerisinde yaptınız. Altyapı değişti, suyumuz değişti, doğalgazımız geldi. Yollarımız çamurdan geçilmiyordu, kilit taşımız döşeniyor. Bizi fosseptikten kurtardınız. Tüm hizmetleri ayağımıza kadar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, amaçlarının vatandaşlara hizmet olduğunu vurguladı. Yapılan hizmetler karşısında vatandaşların mutlu olmasından dolayı kendisinin de çok memnun olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Amacımız sizlere hizmet etmek. Buraya sizlere hizmet etmek için aday olduk ve sizler sayesinde bu görevi aldık. Aldığımız görev neticesinde de vazifelerimiz ne ise onları yerine getirmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Yüce Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimizin gücü, bize tanıdığı imkanlar size bu hizmetleri getirmemize sebep oluyor. Devletimizin vermiş olduğu destekleri, hizmetleri sizlere aktarmak için biz bir köprüyüz. Eğer bu köprü vazifesini yapabiliyorsak, sizleri mutlu edebiliyorsak bizim için önemli olan odur. Bu görevler hizmet yarışıdır. Hizmet yarışının en güzel şekilde sonuçlanması bizim imtihanımız olacaktır. Bu memlekette yaşadığımız sürece yapabildiğimiz hizmetlerin arkamızdan hayır duasıyla anılabilmesi önemli” görüşlerinde bulundu.
Fatih Mahallesi Küme Evlerde yaşayan vatandaşları ziyaret ettiğini ve kendisine birçok problem aktarıldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen,  “Yerlerinizin imar dışı olması, zamanında ruhsatlı olarak yapılmaması birçok hizmeti engellemiş. Ancak siz orada yaşayan insanlarsınız. Bunların bir şekilde çözülmesine inanarak, devletimizin sizlere imar konusunda verdiği desteklerden sonra bizlerin de bu hizmeti yapmamızın iyi olacağı düşüncesiyle bu işe başladık ve doğalgazınızı bağladık. En çok kadınlarımız memnun oldu. Mutfaktaki sıcak su, sabah erken kalkıp sobayı yakmak, bir odada soba var diğerinde yok, bunlar günümüz şartlarında ilkel kalan konular. Suyun olmaması, suyun üst katlara çıkmaması, kanalizasyon yerine fosseptik olması günümüz şartlarında olmaması gerekiyor. Bu eksiklikleri tamamladığımız için sizlerin mutluluğunu gördük ve bizde memnun olduk. Bundan sonra da yapılacak hizmetler ne ise belediye olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Rabbim sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde yaşamayı daim eylesin. Önümüzde yeni bir yıl var artık Cumhuriyetimizin 100.yılına yaklaşıyoruz. Bu güzellikleri herkesin yaşamasını diliyorum” dedi.
Fatih Mahallesi Küme Evleri sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yaşadıkları problemleri çözüme kavuşturduğu ve yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
 
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