Fatih Küme Evlere yeni park alanı kurulduIsparta Belediyesi, Hızırbey Mahallesindeki Kulepark’ta bulunan çocuk oyun alanını yenilerken, Fatih Mahallesi Küme Evler bölgesine de yeni park alanı kurdu.Isparta Belediyesi, şehirde bulunan 365 adet park ve mesirelik alanı bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Günün şartlarını karşılamayan ve deforme olan çocuk oyun alanları ve parklarda yenileme çalışmaları yapılırken, yeni park ve oyun alanları da şehre kazandırılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 19 adet çocuk oyun parkında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar Hızırbey Mahallesindeki Kulepark’ta bulunan çocuk oyun alanıyla başladı.Kulepark’ta bulunan çocuk oyun parkında ilk olarak kauçuk zemin kaldırılarak, yenilendi. Eskiyen ve deforme olan oyuncaklar da sökülürken, yerine modern oyuncakların montajı yapıldı.Yeni çocuk oyun parkı kurulan adreslerden biri de Fatih Mahallesi Küme Evler bölgesi oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi Küme Evlerde yaşanan problemleri yerinde dinlemek üzere bölge halkını ziyaret etmiş, bu sırada vatandaşlar çocuk oyun parkı talebinde bulunmuşlardı. Bölge halkının kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz problemlerinin çözülmesinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuk oyun parkı da kuruldu. Bu sayede vatandaşların talebi yerine getirildi.