Isparta'da Ramazan ayının güzelliklerinden biri olan iftar buluşmaları devam ediyor. İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Gençlik ve Spor eski Bakanlarından Akif Çağatay Kılıç ve Sayın Valimiz Aydın Baruş, Isparta Öğrenci Yurdu'nda depremzedelerle birlikte iftar yaptı. İftar programına ayrıca Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve diğer daire müdürleri de katıldı. Ramazan ayının bereketiyle devam eden iftar buluşmaları, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor.