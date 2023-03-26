Davraz Mahallesinde Yeni İnşa Edilen Caminin Çevresi Düzenlendi

Isparta'da Yeni Camilerin Çevre Düzenlemesi Devam Ediyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Güllük Camisinin Çevre Düzenlemesinde Yardımcı Oldu

Isparta Belediyesi, Davraz Mahallesinde inşa edilen yeni caminin çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Davraz Güllük Camisi çevresine andezit taş döşeyen belediye, şehirdeki diğer camilerin de çevre düzenlemesi ve tuvaletlerinin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Davraz Güllük Camii Yaptırma Derneği Başkanı Tezcan Aydemir, yeni caminin bölge halkına hizmet vereceğini belirterek, çevre düzenlemesi için Isparta Belediyesi'ne talepte bulunduklarını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Aydemir, belediye çalışanlarına ve Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da, caminin mahallelerindeki sekizinci cami olduğunu söyledi ve çevre düzenlemesi çalışmaları için emeği geçenlere teşekkür etti.