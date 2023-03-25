Isparta Belediyesi, Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu inşa etmek için çalışmalarına başladı. Sidre Mahallesi’nde bulunan okul bahçesine yapılacak spor salonu için bölgede hafriyat çalışmaları tamamlanırken, zemin beton dökümüne başlandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte, şehre spor yatırımları yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar farklı mahallelere 20 semt sahası yapıldı, Emre Mahallesi Spor Kompleksi tamamlandı ve Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alanda UEFA standartlarına uygun bir spor tesisi inşa ediliyor.Belediye Başkanı Başdeğirmen, eğitime de büyük destek veriyor ve çocuklar ile gençler için yeni spor imkanları sağlıyor. Bu kapsamda Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’na 920 metrekarelik bir kapalı spor salonu kazandırılıyor. Projenin maliyeti 7 milyon 749 bin 997 TL + KDV olarak belirlendi. İhalesinin gerçekleştirilmesinin ardından yüklenici firma bölgede hafriyat çalışması gerçekleştirdi ve zemin beton dökümüne başladı.Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu Kapalı Spor Salonu projesi tamamlandığında, öğrenciler yeni bir spor alanına kavuşacaklar.