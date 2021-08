''Bugüne kadar verilen sözler tutuldu''

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay’ı da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ziyaretine başkan yardımcıları, daire müdürleri ile Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de eşlik etti.Emre Mahallesi kahvesinde mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e gerek mahallelerine gerekse şehre kazandırılan hizmetlerinden dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti.Mahallelerinin ciddi anlamda hizmetler aldığını bunlardan birisinin Emre Mahallesi Spor Tesisleri olduğunu aktaran Muhtar Gürcan Suvay, “Hafriyatı alındı, güzel bir hizmet ortaya çıkıyor. Mahallemizdeki imar planı revizyonunda yaşanan sorunun çözümü noktasında başkanımız müjde verdi. Yeni bir çalışma yapılacak. Mahallemize başkanımızın desteğiyle sağlık merkezi alanı ayrıldı, muhtarlık binası kazandırılacak. Öküzbattı mesireliği ele alındı, eski güzelliğine kavuştu. İnsanların piknik yapabileceği, ailelerin rahatlıkla gidip oturabilecekleri güzel bir alan oluyor. Yine şehrimiz harika bir çalışma ile Kirazlıdere’ye kavuştu. Böyle bir çalışmayı da şehrimize kazandırmış olmasından ve bizleri ziyaretinden dolayı başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.Her cuma günü bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını, muhtarlar, azalar ve mahalle sakinleriyle istişareler yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Bu mahalle ziyaretlerimizi başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimle birlikte yapıyorum. Sorun varsa, o sorun ilgili başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz tarafından kısa sürede gideriliyor. Mahallemizin sorunu yoksa daha da nasıl güzelleştiririz noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her mahalleye giderek, mahalle sakinlerimizin isteklerini almak güzel bir netice veriyor” şeklinde konuştu.Mahalle sakinleri de istek, talep ve önerilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Bugüne kadar vermiş olduğunuz sözleri tuttunuz, dokunulması gereken acil konuların hepsi çözüme kavuşturuldu” derken, mahallelerinin güncel konularından birisinin de pazaryeri ile ilgili olduğunu ilettiler. Mahalle sakinleri, “Pazaryerlerinin mahalle aralarına kurulmasının hukuken mümkün olmadığını, kaldırılması gerektiğini bizler biliyoruz. Ancak buna rağmen bazı arkadaşlarımız insanları kışkırtma adına mahallemize pazaryeri kurulması yönünde söylemlerde bulunuyorlar. Zaten pazaryeri için fiziki ortam da mahallemizde yok” diyerek bu konuya açıklık getirilmesini isterlerken, özellikle son olarak Çünür Mahallesine yapılmakta olan kapalı pazaryerinden dolayı teşekkür ettiler.Başkan Başdeğirmen’in Emre Mahallesi ziyaretine katılan Doğancı Muhtarı Ali Divarcı ise, her insanın, pazaryerini kendi mahallesine istediğini söylerken, “Doğancı Mahallemize kurulan bir pazarımız var. Komşu mahallemiz Doğancı’ya inmek istemiyor. Her mahalleye de pazaryeri kurulması esnafı zorda bırakıyor. Esnaf ‘tezgahımı açana kadar saat 10.00 oluyor, 11.30’a kadar pazar yapıyorum, malımı topluyor ve diğer mahalleye yetişiyorum’ diyor. Onun için orta bir mahalle bulup, yakın mahallelerin bir merkezde toplanması lazım” derken, “Gülcü Mahallesindeki pazaryeri biraz üst bölüme kayarsa Emre Mahallesinin de sorunu çözülmüş olur. Yine Keçeci, Yenice Mahallesi sakinleri de Doğancı Mahallesine gelirse sorunlar daha rahat aşılır” görüşlerinde bulundu.Konuyla ilgili olarak, Muhtarlar Odası Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay ve mahalle sakinleriyle çok kez pazaryeri ve birçok konuda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Pazarcılar odası ile de görüştük, esnafla konuştu. Esnaf, ‘Biz Isparta’da 20 adet pazara çıkıyoruz. Oradan oraya gittiğimizde ürünlerimiz çok zarar görüyor ve yarımşar gün olduğu için de müşteriye tam hizmet edemiyoruz’ diyerek konuya sıcak bakmadılar ve esnaf pazar açmak istemedi. Şu anda şehrimizde haftada 20 pazar kuruluyor. ‘pazarları azaltalım’ dediler eskiden geldiği için vatandaşta kaldırmaya müsaade etmedi. Esnafın hiç iş yapamadıkları pazarlar da var. Esnafımız zorlanacağını düşündüğü ve para kazanamayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldı. Tekrar Sebzeciler ve Manavcılar Odası Başkanımızla görüşürüz” şeklinde konuştu.