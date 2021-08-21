GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

''Bugüne kadar verilen sözler tutuldu''

''Bugüne kadar verilen sözler tutuldu''
TÜRKİYE
47 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
''Bugüne kadar verilen sözler tutuldu''
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay’ı da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ziyaretine başkan yardımcıları, daire müdürleri ile Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de eşlik etti. 
Emre Mahallesi kahvesinde mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e gerek mahallelerine gerekse şehre kazandırılan hizmetlerinden dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti.
Mahallelerinin ciddi anlamda hizmetler aldığını bunlardan birisinin Emre Mahallesi Spor Tesisleri olduğunu aktaran Muhtar Gürcan Suvay, “Hafriyatı alındı, güzel bir hizmet ortaya çıkıyor. Mahallemizdeki imar planı revizyonunda yaşanan sorunun çözümü noktasında başkanımız müjde verdi.  Yeni bir çalışma yapılacak. Mahallemize başkanımızın desteğiyle sağlık merkezi alanı ayrıldı, muhtarlık binası kazandırılacak. Öküzbattı mesireliği ele alındı, eski güzelliğine kavuştu. İnsanların piknik yapabileceği, ailelerin rahatlıkla gidip oturabilecekleri güzel bir alan oluyor. Yine şehrimiz harika bir çalışma ile Kirazlıdere’ye kavuştu. Böyle bir çalışmayı da şehrimize kazandırmış olmasından ve bizleri ziyaretinden dolayı başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.
Her cuma günü bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını, muhtarlar, azalar ve mahalle sakinleriyle istişareler yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Bu mahalle ziyaretlerimizi başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimle birlikte yapıyorum. Sorun varsa, o sorun ilgili başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz tarafından kısa sürede gideriliyor. Mahallemizin sorunu yoksa daha da nasıl güzelleştiririz noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her mahalleye giderek, mahalle sakinlerimizin isteklerini almak güzel bir netice veriyor” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri de istek, talep ve önerilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Bugüne kadar vermiş olduğunuz sözleri tuttunuz, dokunulması gereken acil konuların hepsi çözüme kavuşturuldu” derken, mahallelerinin güncel konularından birisinin de pazaryeri ile ilgili olduğunu ilettiler. Mahalle sakinleri, “Pazaryerlerinin mahalle aralarına kurulmasının hukuken mümkün olmadığını, kaldırılması gerektiğini bizler biliyoruz. Ancak buna rağmen bazı arkadaşlarımız insanları kışkırtma adına mahallemize pazaryeri kurulması yönünde söylemlerde bulunuyorlar. Zaten pazaryeri için fiziki ortam da mahallemizde yok” diyerek bu konuya açıklık getirilmesini isterlerken, özellikle son olarak Çünür Mahallesine yapılmakta olan kapalı pazaryerinden dolayı teşekkür ettiler.
Başkan Başdeğirmen’in Emre Mahallesi ziyaretine katılan Doğancı Muhtarı Ali Divarcı ise, her insanın, pazaryerini kendi mahallesine istediğini söylerken, “Doğancı Mahallemize kurulan bir pazarımız var. Komşu mahallemiz Doğancı’ya inmek istemiyor. Her mahalleye de pazaryeri kurulması esnafı zorda bırakıyor. Esnaf ‘tezgahımı açana kadar saat 10.00 oluyor, 11.30’a kadar pazar yapıyorum, malımı topluyor ve diğer mahalleye yetişiyorum’ diyor. Onun için orta bir mahalle bulup, yakın mahallelerin bir merkezde toplanması lazım” derken, “Gülcü Mahallesindeki pazaryeri biraz üst bölüme kayarsa Emre Mahallesinin de sorunu çözülmüş olur. Yine Keçeci, Yenice Mahallesi sakinleri de Doğancı Mahallesine gelirse sorunlar daha rahat aşılır” görüşlerinde bulundu.
Konuyla ilgili olarak, Muhtarlar Odası Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay ve mahalle sakinleriyle çok kez pazaryeri ve birçok konuda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Pazarcılar odası ile de görüştük, esnafla konuştu. Esnaf, ‘Biz Isparta’da 20 adet pazara çıkıyoruz. Oradan oraya gittiğimizde ürünlerimiz çok zarar görüyor ve yarımşar gün olduğu için de müşteriye tam hizmet edemiyoruz’ diyerek konuya sıcak bakmadılar ve esnaf pazar açmak istemedi.  Şu anda şehrimizde haftada 20 pazar kuruluyor. ‘pazarları azaltalım’ dediler eskiden geldiği için vatandaşta kaldırmaya müsaade etmedi. Esnafın hiç iş yapamadıkları pazarlar da var. Esnafımız zorlanacağını düşündüğü ve para kazanamayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldı. Tekrar Sebzeciler ve Manavcılar Odası Başkanımızla görüşürüz” şeklinde konuştu.
 
20-08-2021-emre-mahallesi-ziyaret-120-08-2021-emre-mahallesi-ziyaret-220-08-2021-emre-mahallesi-ziyaret-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi
TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?
Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Telefon yedek parça kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
Okullar açılıyor yüz yüze eğitim başlıyor işte o tarihler..
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haber
Isparta'da fabrikada Yangın...!
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI
Aşı randevusu alırken dikkat! Çoğu kişi aynı hataya düşüyor...
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
​Milli Eskrimciler Isparta'da Davraz’da Kampa Girdi
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru16 Ağustos 2021
EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ15 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştıKovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı16 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanıIsparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı16 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!16 Ağustos 2021
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?MAAŞ NE KADAR ARTACAK?19 Ağustos 2021
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdiOkullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi14 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak! Artık devlet karşılayacak! 16 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANIEĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI14 Ağustos 2021
Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?14 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladıBakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021
“Yunus'la Yürürken” İsimli Tiyatro Oyunu Isparta'da seyirci ile buluştu“Yunus'la Yürürken” İsimli Tiyatro Oyunu Isparta'da seyirci ile buluştu14 Ağustos 2021
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!18 Ağustos 2021
İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alımı devam ediyor!İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alımı devam ediyor!17 Ağustos 2021