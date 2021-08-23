GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.08.2021 13:46
106 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ
2021 yılı yaz Kur’an kursları 20.08.2021 Cuma günü sona eriyor. İlimiz merkez ve köylerinde cami/Kur’an kurslarında açılan yaz kurslarında bitirme programları düzenlendi. Hacı Ali Gökgöz Kur’an kursu, Hacı Ali Gökgöz cami, Hacı Emine Çırak cami, Osmanlı Kız Kuran Kursu, Osmanlı camii programlara ise İl Müftü Yardımcıları Halil Taş, Seyit Böğet, Personel ve İdari İşler Şube Müdürü Mevlüt Tosun katıldılar.
Programlarda yaz kurslarına katılan öğrenciler Kur’an tilaveti, şiir ve ilahi sunumlarında bulundular. Çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla dondurma, pide vb. ikramlarda bulunuldu.
Müftü Yardımcısı Halil TAŞ, öğrenci, velileri tebrik ederek, evlatlarımızın en temel dini bilgilerini yaz kurslarında alma imkanı bulduklarını, buralarda öğrendikleri bilgilerin önemli olduğu ifade Ederek bu öğrendiklerini evde de uygulanmasını istedi.
Müftü Yardımcısı Seyit Böğet İse; Din Görevlilerini, velileri ve öğrencileri tebrik ederek, çocuklarımızın cami ve din görevlileriyle irtibatlarının devam etmesi tavsiyesinde bulundu.

Bir 5 kişi, ayakta duran insanlar ve anıt görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, açık hava ve ağaç görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir yiyecek görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, açık hava ve ağaç görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, açık hava ve şunu diyen bir yazı 'man ··ㅇ SHOT ON POCO X3 NFC SAMED DEMIRBAŞ 2021.8.18 11:19' görseli olabilir

Bir 2 kişi, çocuk, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi
TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?
Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Telefon yedek parça kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
Okullar açılıyor yüz yüze eğitim başlıyor işte o tarihler..
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru16 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?MAAŞ NE KADAR ARTACAK?19 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştıKovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı16 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanıIsparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı16 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!16 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak! Artık devlet karşılayacak! 16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!19 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladıBakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı16 Ağustos 2021
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!18 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021