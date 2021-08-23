KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

2021 yılı yaz Kur’an kursları 20.08.2021 Cuma günü sona eriyor. İlimiz merkez ve köylerinde cami/Kur’an kurslarında açılan yaz kurslarında bitirme programları düzenlendi. Hacı Ali Gökgöz Kur’an kursu, Hacı Ali Gökgöz cami, Hacı Emine Çırak cami, Osmanlı Kız Kuran Kursu, Osmanlı camii programlara ise İl Müftü Yardımcıları Halil Taş, Seyit Böğet, Personel ve İdari İşler Şube Müdürü Mevlüt Tosun katıldılar.Programlarda yaz kurslarına katılan öğrenciler Kur’an tilaveti, şiir ve ilahi sunumlarında bulundular. Çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla dondurma, pide vb. ikramlarda bulunuldu.Müftü Yardımcısı Halil TAŞ, öğrenci, velileri tebrik ederek, evlatlarımızın en temel dini bilgilerini yaz kurslarında alma imkanı bulduklarını, buralarda öğrendikleri bilgilerin önemli olduğu ifade Ederek bu öğrendiklerini evde de uygulanmasını istedi.Müftü Yardımcısı Seyit Böğet İse; Din Görevlilerini, velileri ve öğrencileri tebrik ederek, çocuklarımızın cami ve din görevlileriyle irtibatlarının devam etmesi tavsiyesinde bulundu.