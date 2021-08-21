BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN ÇALIŞMALARI TARİHE GEÇECEK.



KANALİZASYON ŞEBEKE YENİLEME PROJESİNDE SONA GELİNDİ.



İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME PROJESİ İHALE AŞAMASINDA.



DOĞALGAZ HATTI PLANLAMADA.



HEDEF ÜÇÜNÜN AYNI ANDA YAPILMASI.





Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün göreve geldiği günden bugüne kadar sarf ettiği performans Eğirdir’in geleceğini değiştirecek. Yıllardır çözülemeyen sorunlar yumağı sabırla azimle çözülecek. Eğirdir’e Doğalgaz ile birlikte kanalizasyon şebeke yenileme projesinde sona geliniyor. İçme suyu şebeke yenileme projesi ise ihale aşamasına geçti. Yaklaşık 2 yıldır çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz gün Arısu Mühendislik Mim. Müs. Ltd. Şti. yükleminde bulunan Eğirdir Kanalizasyon Kesin Projesi kapsamındaki Jeoteknik etüde ilişkin zemin araştırmaları İller Bankası A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde ilçemizin 24 ayrı noktasından 3-3,5 metre derinlikte kazı işlemleri yapılarak zemin ve kaya numuneleri alındı.

Kanalizasyon Kesin Projesi çalışmalarının Eğirdir’de başlaması Eğirdir halkı tarafından sevinçle karşılandı. Bilindiği üzere Başkan Veli GÖK sadece Doğalgaz değil, kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin alt yapısının değişmesi için büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)



