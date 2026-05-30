Mor Tarlalar Isparta'nın Turizm Yıldızını Parlatıyor

Isparta, yalnızca gülüyle değil, son yıllarda lavanta bahçeleriyle de Türkiye'nin dikkat çeken turizm merkezlerinden biri haline geliyor. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte mor renge bürünen tarlalar, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında görsel bir şölen sunan lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarından doğa severlere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor. Mor renklerin hakim olduğu eşsiz manzaralar, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Isparta'nın tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.

Kentteki lavanta turizmi yalnızca ziyaretçi sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge ekonomisine de canlılık kazandırıyor. Konaklama işletmeleri, yeme içme sektörü, yöresel ürün satıcıları ve turizm işletmeleri sezon boyunca yoğun ilgi görüyor.

Isparta'nın turizm potansiyelinin yalnızca lavanta ile sınırlı olmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, gül bahçeleri, doğal güzellikler, göller bölgesi ve tarihi değerlerin de şehrin cazibesini artırdığını belirtiyor.

Son yıllarda özellikle alternatif turizm anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte ziyaretçiler, kalabalık tatil merkezleri yerine doğayla iç içe destinasyonları tercih ediyor. Bu değişimden en fazla fayda sağlayan şehirlerden biri de Isparta oldu.

Mor tarlalar arasında fotoğraf çektirmek, lavanta ürünlerini yerinde görmek ve doğanın sunduğu eşsiz atmosferi yaşamak isteyen ziyaretçiler, her yıl binlerce kilometre uzaklıktan kente geliyor.

Turizm uzmanları, lavanta bahçelerinin Isparta'nın marka değerini güçlendirdiğini ve şehrin Türkiye'nin önemli kırsal turizm destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade ediyor.

Her geçen yıl artan ziyaretçi sayısı, Isparta'nın mor tarlalarının yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda bölgenin turizm geleceğini şekillendiren önemli bir değer haline geldiğini gösteriyor.