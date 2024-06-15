****Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte erken açtı. Mor renge bürünen bahçeler, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Lavantanın başkenti olarak bilinen Kuyucak köyü, son yıllarda kırsal turizm faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Fotoğrafçılar ve doğa severler için doğal bir stüdyo haline gelen lavanta tarlaları, bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor.Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın ziyaretçinin ağırlandığı Kuyucak köyünde, lavanta sezonu açıldı. Köy muhtarı İsmail Tezcan, lavanta kokulu köyün misafirleri karşılamaya hazır olduğunu belirterek, özellikle Kurban Bayramı’nda herkesi lavanta bahçelerine davet etti. İlk ziyaretçiler, doğal lavanta stüdyolarında bol bol fotoğraf çekerken, bu eşsiz güzellik karşısında büyülendiklerini ifade ettiler.Kuyucak köyü, lavanta tarlalarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunarken, bölgedeki turizm faaliyetlerinin de canlanmasına katkıda bulunuyor. Hem fotoğraf meraklıları hem de doğa severler için ideal bir destinasyon olan Lavanta Kokulu Köy, bayramda misafirlerini bekliyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.