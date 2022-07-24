LAVANTA FESTİVALİ BAŞLADI

EĞİRDİR BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ

EĞİRDİR BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ

KEÇİBORLU ilçesi Kuyucak köyünde düzenlenen "1. Isparta Lavanta Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş öncesinde Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ta lavanta bahçesinde halk oyunları gösterilerini izlendi.Festival açılışına katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar Isparta Belediyesi Bandosu eşliğinde köy içinden devam ederek festival alanında son bulan korteje katıldılar. Alanda saygı duruşundu bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, dünyada lavanta üretiminin önem kazandığını belirterek, lavanta üretiminin Fransa, Bulgaristan ve Çin'de öne çıktığını söyledi. Vali Baruş, "Ülkemizde de lavanta üreticiliği 1970'li yıllara dayanıyor. Başlangıcı da Kuyucak yani Keçiborlu'dan Türkiye'ye yayılmış, bugün Türkiye'nin birçok yerinde lavanta ekiliyor. Türkiye'de en fazla lavanta üretim alanına sahip Isparta, ülkedeki üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiriyor. Kuyucak köyünde 5 bin dekarı aşkın alanda lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Isparta genelinde ise 7 bin dekara yakın lavanta alanı bulunmakta. Lavanta Kuyucak köyünde simge haline gelmiş durumda. Rengiyle, kokusuyla lavantadan Kuyucaklılar ciddi yarar sağlıyor. Özellikle kadınlarımızın etkin rol oynamasıyla lavanta ürünleri, bu bölge için geçim kaynağı haline geldi” şeklinde konuştu.Vali Baruş konuşmasının sonunda ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek festivalin tüm Isparta için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Konuşmaların sonrasında halk oyunu gösterileri ve konser düzenlendi. Festival Cumartesi ve Pazar günü Lavanta Kokulu Köy Kuyucak ve il merkezinde düzenlenecek birçok etkinlikle devam edecek.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Kuyucak'ta stand açtı. Türkiye'nin ve Dünyanın her yerinden gelen misafirlere Eğirdir Elması, Elma Lokumu, Elma cipsi ikram edilerek Eğirdir tanıtım broşür ve materyalleri veriliyor. Misafirler Eğirdir'e davet ediliyor.