"Isparta'nın Saf Gül ve Lavanta Ürünleri Eylül Minel'de Sizi Bekliyor!"
Doğanın en güzel armağanlarından olan Isparta'nın gerçek ve doğal gül ile lavantasından üretilen ürünler artık Eylül Minel'de buluşuyor. Eylül Minel, geleneksel ürünlerini gururla sunar: lokum, reçel ve daha fazlası. Üstelik bu ürünlerde glikoz, yapay tatlandırıcı veya koruyucu bulunmaz, sadece saf doğanın tadı vardır.
Eylül Minel, Modernevler Mahallesi'nde bulunan adresiyle, 102. Cadde No: 74/A, Isparta'da hizmetinizde. İletişim için 0 (246) 500 37 00 numarasını arayabilir veya WhatsApp üzerinden +90 543 760 12 24 numarasına yazabilirsiniz. Ayrıca, tüm ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderen e-ticaret sitesi https://www.eylulminel.com'da da bulunuyor.
Eylül Minel'in zengin ürün yelpazesi web sitesinde şu kategorilerde sizi bekliyor: Kişisel Bakım Ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Kolonya, Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum, Reçel, Şerbet ve Isparta'nın Diğer Doğal Gıda Ürünleri. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve sağlıkla buluşturmak için Eylül Minel'e göz atmayı unutmayın!
Eylül Minel, Modernevler Mahallesi'nde bulunan adresiyle, 102. Cadde No: 74/A, Isparta'da hizmetinizde. İletişim için 0 (246) 500 37 00 numarasını arayabilir veya WhatsApp üzerinden +90 543 760 12 24 numarasına yazabilirsiniz. Ayrıca, tüm ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderen e-ticaret sitesi https://www.eylulminel.com'da da bulunuyor.
Eylül Minel'in zengin ürün yelpazesi web sitesinde şu kategorilerde sizi bekliyor: Kişisel Bakım Ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Kolonya, Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum, Reçel, Şerbet ve Isparta'nın Diğer Doğal Gıda Ürünleri. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve sağlıkla buluşturmak için Eylül Minel'e göz atmayı unutmayın!