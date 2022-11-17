Isparta lavantada da iddialı olmak istiyor

Isparta'da gül, lavanta ve elmanın yanında safranın da yaygınlaşması hedefleniyor. Aksu Kaymakamı Mehmet Tığlı, "Artık Isparta'yı yeni bir ürünle tanıştıracağız. Safranın kent genelinde yaygınlaştırılmasını planlıyoruz" dedi



Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen ve tıbbi aromatik bitki üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, 4 yıl önce başlayan proje ile deneme dikimi Aksu ilçesinde yapılan safranın kent genelinde yaygınlaşması planlanıyor.



Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gülün çoğaltılmasıyla gülün yaygınlaştığı rivayet edilen Isparta, rekoltesi yüksek elma bahçeleri ve son yıllarda artan lavanta üretimi ile öne çıkıyor.



Bu tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin üretimi ve girişimcilerin ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkının sağlandığı kentin, safran yetiştiriciliği ile de anılması için proje yürütülüyor.



AKSU İLÇESİ PİLOT BÖLGE



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde 2018 yılında çalışmalara başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte pilot bölge olarak belirlenen Aksu'da safran üretimi için çalışmalara başladı.



Bu kapsamda, 4 çiftçiye safran üretimi için eğitim verildi. Yetkinlik kazanan üreticilerin yaklaşık 4 dekar arazide toprakla buluşturduğu safran soğanlarından ilk hasat da yapıldı. Deneme dikimi yapılan safrandan yüksek verim ve kaliteli ürün elde edildi.



Kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan, bu nedenle "mucize bitki" olarak nitelenen safranın üretiminin kent geneline yayılması hedefleniyor.