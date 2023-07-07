Isparta'da Lavanta Festivali Düzenlenecek: İşte Program!

14 TEMMUZ 2023 CUMA

Saat 16.00: Davraz Offroad ve İsparta Racing Motor Gösterileri (Kuyucak Köyü)

Saat 17.00: Festival Açılışı, Halk Oyunları Gösterisi, Lavanta Bahçesi

Saat 18.00: Geleneksel Okçuluk, Tenis Gösterisi, Dart Gösterisi, Resim ve Fotoğraf Sergisi (Lavanta Bahçesi)

Saat 18.30: Festival Korteji (Lavanta Bahçesi)

Saat 19.00: Kara Kazanda Lavanta Yağı Çıkartılması ve Lavanta Sabunu Yapılması (Festival Alanı)

Saat 19.30: Müzik Dinletileri (Festival Alanı)

16 TEMMUZ 2023 PAZAR

Saat 10.00: Lavanta Yağı Çıkarma Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 11.00: Lavanta Sabunu Yapımı Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 12.00: Lavanta Tacı Yapımı Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 14.00: Lavanta Yelpazesi Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 15.00: Lavanta Bombası Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 16.00: Lavanta Sepeti Atölyesi (Festival Alanı)

Saat 16.30: Yüz Boyama, Maskotlar, Balon Show, Animasyon Gösterisi (Lavanta Bahçesi)

Saat 17.00: Uçurtma Şenliği (Lavanta Bahçesi)

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

Saat 10.30: ISUBU Rektörlüğü Ziraat Fakültesi Dekanlığınca Geçmişten Geleceğe Lavanta Yetiştiriciliği Semineleri (Festival Alanı)

18 TEMMUZ 2023 SALI

Saat 10.30: Türkiye Arı Yetiştiricileri Federasyonu ve İsparta Arı Yetiştiricileri Birliğince; Lavanta Balı Tescili, Seminerler, Tarla Uygulamaları (Festival Alanı)

Keçiborlu ilçesinde bulunan Kuyucak Köyü'nde, 14-16-17-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında "Lavanta Festivali" düzenlenecek. Isparta Valisi Aydın Baruş'un da katılımıyla gerçekleşecek açılış etkinliği, 14 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.00'de Lavanta Kokulu Köy'de başlayacak. Festival kapsamında birçok etkinlik ve atölye çalışmaları yer alacak. İşte Lavanta Festivali'nin programı:Isparta'nın eşsiz lavanta kokularıyla dolu festivali, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor.