Kurban Bayramı'nda Büyük Kayıp: Deriler Değerlendirilemiyor

Kurban Derileri Çöpe Gitmesin: Milyonlarca Liralık Değer Yok Oluyor

Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan kurban derilerinin büyük bölümünün değerlendirilemeden atık haline gelmesi, sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Afif Marulcu, her yıl milyonlarca liralık ekonomik değere sahip derilerin yeterli toplama ve değerlendirme sistemleri kurulamadığı için kaybedildiğine dikkat çekti.

Geçmiş yıllarda kurban derilerinin çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla düzenli olarak toplandığını hatırlatan Marulcu, son dönemde bu organizasyonların zayıflamasıyla birlikte önemli bir ekonomik kaynağın değerlendirilmeden ortadan kalktığını söyledi.

Artan lojistik maliyetleri, depolama imkanlarının yetersizliği ve tuzlama süreçlerindeki eksikliklerin deri toplama faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Marulcu, birçok bölgede kurban derilerinin doğrudan çöpe atıldığını veya kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Doğal derinin sanayi açısından stratejik bir ham madde olduğunu vurgulayan Marulcu, bu ürünün yalnızca ekonomik değil aynı zamanda çevresel açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

"Bugün gelişmiş ülkeler en küçük ham maddeyi bile ekonomiye kazandırmanın yollarını arıyor" diyen Marulcu, Türkiye'de de kurban derilerinin sıfır atık anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğal deri kullanımının azalmasına rağmen bu ürünün dayanıklılığı, uzun ömürlü yapısı ve sürdürülebilir özellikleriyle önemini koruduğunu belirten Marulcu, vatandaşların kurban derilerinin ekonomik değer taşıdığı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri, doğru toplama ve işleme sistemlerinin kurulması halinde kurban derilerinin hem sanayiye ham madde sağlayabileceğini hem de ihracat ve istihdama katkı sunabileceğini ifade ediyor.

Her yıl bayram döneminde ortaya çıkan bu önemli kaynağın ekonomiye kazandırılması için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

