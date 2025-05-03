Lavanta Bahçeleri Arasında Güvenli Yatırım Fırsatı: Isparta'da Arsahane Yatırım Günleri Başlıyor

Lavanta Bahçeleri Arasında Güvenli Yatırım Fırsatı: Arsahane Yatırım Günleri Başlıyor

Isparta – Gönen’de doğayla iç içe, müstakil bir yaşam hayal edenler için büyük fırsat! İmarlı ve tapusu hemen teslim arsalar, Arsahane güvencesiyle yatırımcılarla buluşuyor. Üstelik bu özel fırsat, 10–11 Mayıs tarihlerinde Meydan AVM’de düzenlenecek Arsahane Yatırım Günleri kapsamında tanıtılacak.

Lavanta tarlalarıyla çevrili eşsiz bir bölgede konumlanan bu arsalar, sadece bir yatırım değil, aynı zamanda geleceğe güvenli bir adım anlamına geliyor. Arsahane’ye özel yerleşim projesiyle birlikte planlanan bu yeni yaşam alanı, hem doğayla baş başa bir yaşam hem de yüksek kazanç potansiyeli sunuyor.

Anneler Günü’ne özel indirimlerle satışa sunulan arsalar, sınırlı sayıda ve kısa süreli avantajlarla yatırımcılarını bekliyor. Hazır tapu imkânı sayesinde güvenli ve hızlı mülk edinimi sağlanırken, Arsahane’nin deneyimli kadrosu tüm süreç boyunca yanınızda oluyor.

“Hazır mısınız? Isparta Gönen’de yeni bir yaşam sizi bekliyor!”

Detaylı bilgi ve fırsatlar için:

Web: arsahane.com

Telefon: 444 4 694

Lansman Tarihi: 10–11 Mayıs – Meydan AVM, Isparta

Arsahane – Geleceğe Güvenli Yatırım.



