Kuyucak'ta Büyüleyici Bir Şölen: Lavanta Festivali

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı lavanta kokulu köy Kuyucak, eşsiz güzellikteki lavanta tarlalarıyla ünlü. Bu yıl, köyde düzenlenecek Lavanta Festivali ile birlikte, ziyaretçiler büyüleyici bir deneyim yaşayacak. 14-16-17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, göz alıcı mor renkli tarlalarda geçecek ve doğanın büyüsüne şahitlik etme fırsatı sunacak.

Kuyucak’taki lavanta tarlasında festivalin duyurusunu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer Kuyucak'ın huzurlu atmosferine adım atan herkesi, festivale katılmaya davet etti.

Göçer, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız lavanta festivalinin bu yıl 14 Temmuz Cuma günü startını vereceğiz. 14 Temmuz sonrası 16-17-18 Temmuz'da da bahçelerde workshop etkinlikleri ve konserlerle birlikte de lavanta sezonunun bu şekilde başlatmış olacağız. Misafirlerimiz için dolu dolu eğlenebilecekleri, lavantayı sonuna kadar yaşayabilecekleri bir festival planladık. Valiliğimiz koordinesinde Keçiborlu Belediyesi, Keçiborlu Kaymakamlığı ve diğer tüm paydaşlarımızla beraber ilk haftamızı bu şekilde yapacağız. İkinci haftada ise il merkezinde ve lavantanın bulunduğu çeşitli destinasyonlarda yaklaşık bir ay süren, günlere yayılmış bir festival programımız olacak. Bu yıl inşallah daha kalabalık, daha kaliteli bir hizmet vermek üzere herkesi Isparta’ya bekliyoruz ”dedi.

Morun Büyüsüne Kapılın, Mis Kokulu Tarlalar Sizi Bekliyor

Lavanta Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin bir etkinlik programı sunuyor. Köy sakinleri, ziyaretçileri ağırlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyor. Festival süresince, lavanta tarlalarında piknik yapabilir, çeşitli el sanatları ve hediyelik eşya stantlarını gezebilir, yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Ayrıca, lavanta tarımı ve işleme teknikleriyle ilgili eğitici atölyeler, seminerler ve müzik dinletileri de düzenlenecek. Bu etkinlikler sayesinde lavanta bitkisinin sırlarını keşfedebilir ve evinize dönmeden önce birçok özel ürünü satın alabilirsiniz.

Kuyucak Lavanta Festivali, doğa severler, fotoğraf tutkunları ve dinlenmek isteyen herkes için mükemmel bir kaçış noktası sunuyor. Mor renkli tarlalar, festivale katılanları büyüleyici bir şekilde karşılıyor ve ziyaretçilerine huzur dolu bir atmosfer sunuyor.