Isparta'da Lavanta Festivali Başladı













































































Isparta'nın Kuyucak köyünde düzenlenen Lavanta Festivali, Vali Aydın Baruş ve birçok önemli ismin katılımıyla başladı. Festivalin açılışında konuşan Vali Baruş, lavantanın eşsiz kokusundan ve rahatlatıcı etkisinden bahsederek lavantanın temizlik ifadesi olduğunu ve insanları rahatlattığını vurguladı. Ayrıca lavantanın Türkiye'ye sonradan geldiğini ancak doğanın lavanta yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirtti. Lavanta tarımının bölgede önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve aynı zamanda turizm açısından da önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi.Festival kapsamında düzenlenen açılış töreninde Vali Baruş, en güzel lavanta bahçesi ve festival koşusunda dereceye girenleri ödüllendirdi. Ardından lavanta bahçesinden mor renkli balonlar gökyüzüne bırakılarak festivalin startı verildi. Etkinlikler, popüler müzik ve mehteran dinletisiyle devam etti.Festival açılış töreni kortejle sürdü ve Kuyucak köyünde son buldu. Festivalin devam edeceği 16-17-18 Temmuz tarihlerinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.Lavanta Festivali, Isparta'nın doğal güzelliklerini ve lavanta tarlalarını ziyaret eden misafirleri ağırlayarak, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor.