"Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Kış Hastalıklarına ve Uyku Sorunlarına İyi Gelen Lavanta Çayı Önerisi"

https://www.ispartakultur.gov.tr/TR-165556/lavanta-cayi.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/265922

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiye göre, lavanta çayının soğuk kış günlerinde kış hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin olduğunu ve aynı zamanda uyku kalitesini artırdığını söylüyor.Lavanta bitkisi, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca lavanta çayı, sakinleştirici özellikleri sayesinde uyku kalitesini artırır ve uyku sorunlarına iyi gelir.Lavanta çayı hazırlamak için birkaç dal lavantayı kaynamış suya ekleyebilirsiniz. Demlenmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyip süzerek tüketebilirsiniz. Ayrıca lavanta çayına bal da ekleyebilirsiniz, bu hem tadını artırır hem de bağışıklık sisteminizi daha da güçlendirir.Kaynaklar: