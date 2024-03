Emeklilere Bugün Ödemeler Başlıyor: Çift Promosyon Detayına Dikkat!

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği emekli promosyon ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Ancak, emekli promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı: "çift promosyon".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının zamlı promosyonunu duyurmasının ardından, bugün itibarıyla emeklilerin hesaplarına ödemeler yatırılmaya başlanıyor. Bu ödemelerle birlikte, emekliler 8 ile 12 bin TL arasında promosyon alacaklar. Ancak çift maaş alan emekliler için durum ne olacak?

Çift maaş alan emekliler için bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Her bir maaş için ayrı ayrı promosyon hakkı bulunuyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili olarak Milliyet'e şunları söyledi: "Eğer güncellenmiş bir sözleşmeniz varsa, şubenize giderek veya müşteri temsilcisine başvurarak talebinizi iletmek daha doğru olacaktır. Ayrıca, ATM, SMS, telefon ve e-Devlet üzerinden de promosyon sözleşmesi yapabileceğinizi belirtmek isterim."

Yılmaz ayrıca promosyonlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Emekli maaşınıza göre promosyon miktarı belirleniyor. SGK, son duyurusunda dul ve yetim maaşı alanların promosyon ödemelerinin 5.000 TL'den başlayarak arttığını açıkladı. En yüksek promosyon miktarı ise 12.000 TL olarak belirlendi.

Çift Promosyonu Kimler Alabilir?

Sosyal güvenlik sistemimizde iki ayrı maaş alma hakkınız bulunuyor. Yasal olarak bunlar dul ve yetim aylıkları olarak geçiyor. Yani, vefat etmiş olan eşinizden ve anne veya babanızdan maaş alabilirsiniz. Burada önemli olan nokta, emekli maaşı alacağınız kişilerin ölüm tarihleri ve emekli oldukları kurumlar.

Örneğin, 2008 öncesi hem eşinizin hem de anne veya babanızın vefat etmiş olması ve emekli oldukları kurumların farklı olması durumunda, eşinizden dul aylığı ve anne veya babanızdan yetim aylığı alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, emekli maaşları dosya bazında paylaşıldığı için her iki maaşı da alabilirsiniz. Bu da ayrı dosyalar olduğu için her birinden bankada ayrı ayrı promosyon hakkınız doğar.