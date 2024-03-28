Altında Gizli Gerçek Ortaya Çıktı: Meğer 200 TL Pahalıya Alıyormuşuz!

Türkiye’de gram altına yatırım yapanlar için kötü haber geldi. Yatırımcıların gram altını daha pahalıya aldığı ortaya çıktı.Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede makasın açılmasının sektör için kıyamet alameti olduğunu belirtti. Yakın, “Altın fiyatlarındaki yükseliş ve kota nedeniyle Türkiye’deki altın fiyatlarının uluslararası piyasalardan da yüksek olması gerçek düşüşü göstermiyor elbette; makasın 6 bin dolar olarak sürekli yukarı çıkması sektör için artık kıyamet alametidir.” ifadelerini kullandı.Uluslararası piyasalar ile Türkiye arasındaki altın fiyatlarındaki farkın giderek açıldığına dikkat çeken Yakın, “Altında uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki fark kısa süre önce klio başına 3 bin dolar idi, iç talepteki sıkışıklıktan dolayı bugün 6 bin dolara kadar yükseldi. Yani gramda 6 dolar büyük bir makas oluştu." dedi.Yatırımcıların oluşan makas nedeniyle altını daha pahalıya aldığını belirten Yakın, "Bu kadar büyük makas, ihracatçılarımızın Türkiye’de üretim yaparak ihraç etmesini engelliyor. Tabi bu arada bir gram altın alan yatırımcımız da aslında 6 dolar (200 TL) pahalıya alıyor.” şeklinde konuştu.