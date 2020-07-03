GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Huawei, "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde 45'inci sırada yer aldı

İSTANBUL - Huawei, WPP ve Kantar Millward Brown tarafından yayınlanan ve üst üste 5'inci kez yer aldığı "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde bu yıl 45'inci sırada yer aldı.

Huawei, "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde 45'inci sırada yer aldı
17 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Huawei, WPP ve Kantar Millward Brown tarafından yayınlanan ve üst üste 5'inci kez yer aldığı "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde bu yıl 45'inci sırada yer aldı.

Huawei açıklamasına göre, bu yıl 15'incisi açıklanan 2020 BrandZ Top 100 raporunda Huawei 45. sırada yer aldı ve şirketin marka değeri yıllık yüzde 9 yükselerek 28,4 milyar dolar olarak açıklandı.

BrandZ araştırması, IDC'nin dünya çapında mobil cihaz izleyicilerinden elde ettiği bulgularla ilgili 3 ayda bir yaptığı duyuruların derlenmesiyle oluşturuluyor.

Araştırmaya göre Huawei, yüzde 17,8 pazar payı ile dünyanın 2'nci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Şirketin giyilebilir sektördeki ivmesinin devam etmesi, sevkiyatların yıllık bazda yüzde 62,2 artmasını sağladı.

Küresel tablet pazarının yüzde 12'lik payı ile Huawei dünyadaki 3'üncü büyük tablet satıcısı olarak pozisyonunu korumaya devam etti.

Bağımsız analiz firması Canalys, Huawei'yi dünyanın en iyi 5 gerçek kablosuz ses ürünü üreticisinden biri olarak değerlendirdi.

Huawei'nin PC bölümü de yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 120 artış gösterdi.

Huawei geçen yıl, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki ürünlerini çeşitlendirme ve genişletme stratejisi izledi.

Şubat ayındaki sanal lansman sırasında Huawei, 5G katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs, Huawei MatePad Pro 5G tablet gibi yeni ürünlerini ve Huawei'nin uygulama dağıtım platformu AppGallery'i piyasaya sürdü.

Etkinlik ayrıca Huawei'nin "Tüm-Senaryo AI Yaşam Stratejisi"ni sunduğunu ve 5G'den yapay zekaya kadar tüm tüketici elektroniği teknolojisine yatırımı artırdığını gösterdi.

Huawei P40 serisinin piyasaya sürülmesi de mobil görüntüleme teknolojisi için önemli bir gelişme oldu.

İş danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG), Huawei'yi "dünyanın en yenilikçi 6'ncı şirketi" olarak tanımlayan yıllık En Yenilikçi Şirketler raporunu da açıkladı.

Büyük ölçüde BCG'nin Ağustos 2019'dan Ekim 2019'a kadar yaptığı bir ankete dayanan sıralamalar, şirketlerin küresel zihniyet, sektör görüşü, sektördeki aksama ve değer yaratma dahil olmak üzere birden fazla performansını değerlendiriyor.

Listelenen ilk 50 şirketi arasında yer alan Huawei, en hızlı büyümeye sahip ve en yüksek sırada yer alan Çin şirketi oldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İŞLKUR'DAN DUYURU HABERİ: 1 AY DAHA UZATILDI
MEB'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması
ISPARTA’DA OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GECEN GÜN ARTIYOR
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR'DEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!26 Haziran 2020
Burdur'da sulama göletine 10 bin pullu sazan bırakıldıBurdur'da sulama göletine 10 bin pullu sazan bırakıldı26 Haziran 2020
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyorIsparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor27 Haziran 2020
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDUDENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU28 Haziran 2020
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldiEmeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi27 Haziran 2020
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacakBankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak27 Haziran 2020
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...Akaryakıta ikinci indirim geliyor...27 Haziran 2020
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDIBİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI28 Haziran 2020
Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldıBurdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı28 Haziran 2020
Isparta'daki dolandırıcılık olayıIsparta'daki dolandırıcılık olayı29 Haziran 2020
Burdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdiBurdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi28 Haziran 2020
Burdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıBurdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı28 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYPISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP01 Temmuz 2020
Türkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyorTürkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyor29 Haziran 2020
ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASIISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASI29 Haziran 2020
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig29 Haziran 2020
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacakResmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak30 Haziran 2020
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yokBu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok30 Haziran 2020
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”30 Haziran 2020