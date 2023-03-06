Öncelikle, kibar, nazik ve saygılı bir tutum sergilemek önemlidir. Karşınızdaki kişinin duygularını dikkate almak, onunla empati kurmak, ilgi alanlarına saygı göstermek ve kendinizi olabildiğince doğal bir şekilde ifade etmek etkili olabilir.

Ayrıca, açık ve net bir şekilde iletişim kurmak, kendinize güvenli bir şekilde ifade etmek, samimi olmak ve doğru zamanı beklemek de önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, herkesin farklı beklentileri ve ilgi alanları vardır ve herhangi bir kişiyi tavlamak için tek bir kural yoktur.