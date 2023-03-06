Evet, Isparta, Türkiye'nin batısında bulunan bir bölgede yer almaktadır ve bu bölgede deprem riski vardır. Türkiye, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biridir ve yıllık olarak birçok deprem meydana gelmektedir. Isparta'nın bulunduğu bölge deprem riski bakımından orta derecede risk taşımaktadır.

Ancak, Türkiye'deki diğer pek çok bölge gibi, Isparta da deprem riskine karşı hazırlıklı olmalıdır. Deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olmak, güvenli bir yere gitmek için bir plana sahip olmak ve olası bir deprem sonrasında kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak gibi önlemler almak önemlidir. Bu nedenle, Isparta'da yaşayan insanların deprem riskinin farkında olmaları ve hazırlıklı olmaları önemlidir.





Fethiye-Burdur-Isparta Üçgeni: 'Beklenen Büyük Bir Deprem Var'

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, 'Beklenen büyük bir deprem var. Üst tarafta Dinar bölgesi, alt tarafta Gelendost, Barla, Eğirdir Gölü ve Davraz Dağı kenarında fay hatları bulunuyor. Bunlar Isparta’yı çerçevelemiş bir şekilde. Bunların Isparta il merkezine zararı da muhakkak olacaktır. Bizim depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor' ded



Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.



Son yaşanan depremler sonrası Ispartalıların da kaygıya düştüğünü belirten Şeref Korkmaz, “Oturduğumuz binalar depremden hasar görecek mi’ diye sorular soruluyor veya ‘Isparta’da bir deprem olacak mı?’ gibi sorular gündeme geliyor. Isparta’nın aktif bir fay hattı olmadığını bilelim. Buna göre yorumlarımızı yapalım fakat Isparta’yı etkileyecek en büyük sorun etrafındaki fay hatlarıdır. Yanımızda

Son yaşanan depremler sonrası Ispartalıların da kaygıya düştüğünü belirten Şeref Korkmaz, “Oturduğumuz binalar depremden hasar görecek mi’ diye sorular soruluyor veya ‘Isparta’da bir deprem olacak mı?’ gibi sorular gündeme geliyor. Isparta’nın aktif bir fay hattı olmadığını bilelim. Buna göre yorumlarımızı yapalım fakat Isparta’yı etkileyecek en büyük sorun etrafındaki fay hatlarıdır. Yanımızda



''Beklenen büyük bir deprem var. Üst tarafta Dinar bölgesi, alt tarafta Gelendost, Barla, Eğirdir Gölü ve Davraz Dağı kenarında fay hatları bulunuyor. Bunlar Isparta’yı çerçevelemiş bir şekilde. Bunların Isparta il merkezine zararı da muhakkak olacaktır. Bizim depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor”