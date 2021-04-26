Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde personele yönelik Orköy eğitimleri tamamlandı.Covid 19 la mücadele kapsamında eğitim programı temizlik, maske ve mesafe güvenliği nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.Bölge Müdürlüğümüz, Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürlüklerinden İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerinin katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, Orköy mevzuatı, Planlama, Destekleme, Projeler ve gelirlerin takibi konularında bilgiler verildi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy programa iştirak ederek yapmış olduğu açıklamada “Orman köylerimizin yerinde kalkınmasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalara, mevzuat dahilinde köylülerimize yardımcı olacak şekilde kredi desteklerine devam edilmesini, Yapılan projelerin köylülerimizin faydasına ve ormancılık çalışmalarını kolaylaştıracak kapsamda planlanmasını, Ayrıca programların zamanında tamamlanmasını talimatlamıştır.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy eğitimin hazırlanması ve sunumunda görevli personele teşekkür ederek, tüm personele sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü