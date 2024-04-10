Yeni Fırsatlarla Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları Başladı!
Bankalar, müşterilerine sunduğu avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için sıfır faizli kredi kampanyaları güncellendi. İşte bankaların sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleri ve ayrıntıları:
Bankalar, müşterilerine sunduğu avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için sıfır faizli kredi kampanyaları güncellendi. İşte bankaların sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleri ve ayrıntıları:
- ENPARA
- Kredi Tutarı: 10.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Aylık Faiz Oranı: %0,00
- Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
- ALBARAKA
- Kredi Tutarı: 15.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Faiz Oranı: %0
- Aylık Taksit Tutarı: Belirtilmemiş
- DENİZBANK
- Kredi Tutarı: 10.000 TL
- Vade: 3 Ay
- Faiz Oranı: %0
- Aylık Taksit Tutarı: Belirtilmemiş
- GARANTİ BBVA
- Kredi Tutarı: 10.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Faiz Oranı: %0
- Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
- Tahsis Ücreti: 0 TL
- ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)
- Kredi Tutarı: 10.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Faiz Oranı: %0,00
- Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
- Tahsis Ücreti: 0 TL
- TÜRKİYE İŞ BANKASI
- Kredi Tutarı: 15.000 TL
- Vade: Belirtilmemiş
- Faiz Oranı: %0
- Aylık Taksit Tutarı: Belirtilmemiş
- AKBANK
- Kredi Tutarı: 20.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Faiz Oranı: %0
- Aylık Taksit Tutarı: 3.333,33 TL
- Tahsis Ücreti: 115 TL
- QNB FİNANSBANK
- Kredi Tutarı: 10.000 TL
- Vade: 6 Ay
- Aylık Faiz Oranı: %0,00
- Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
Bu fırsatlarla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve ödemelerinizi uygun vadelerde gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı yaparak avantajlı faizsiz kredilerden yararlanabilirsiniz.