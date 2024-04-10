Emeklilerin Bayram Sevinci: 14.002 TL Fark İkramiye Geliyor!



Meclis, emeklilerin yüzünü güldürecek bir karar için harekete geçti. Tüm emeklilere, bayram ikramiyesinde önemli bir artış yapılmasını öngören teklif meclise sunuldu.



Geçen yıl 2.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılmasıyla birlikte 3.000 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak emekliler, bu miktarın geçim sıkıntılarını gidermeye yetmediğini belirtti. Bu talepler doğrultusunda yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesinde büyük bir artış öngörülüyor.



Ramazan Bayramı öncesi emeklilere, 14.002 TL bayram ikramiyesi farkı ödenmesi planlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan kanun teklifi, TBMM'ye sunularak sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak bayram ikramiyesinin net asgari ücret seviyesine çıkarılması talebinde bulunuyor.



Samsun Milletvekili Murat Çan'ın öncülüğünde sunulan kanun teklifi, komisyonda onaylanması halinde TBMM gündemine alınacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi asgari ücret maaşının üzerine çıkarılarak, 14.002 TL olarak belirlenecek.



Bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin bayram sevinci artacak ve ekonomik sıkıntılarının bir nebze olsun hafiflemesi sağlanacak. Hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi miktarı, 14.002 TL'ye yükseltilmiş olacak, böylece emeklilerin bayram coşkusu daha da artacak.