Gürültü Kirliliği İçin Yeni Düzenlemeler: Apartmanda Dikkat Edilmesi Gerekenler



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartmanlarda gürültü kirliliğini önlemek amacıyla önemli bir adım attı. İşte bu yeni düzenlemelerin detayları:



1. **Para Cezaları Artırıldı**: Evde gürültü yapmanın veya komşuların şikayetleri alınmasının para cezalarıyla sonuçlanacağı belirtiliyor. 2024 yılı itibariyle, komşuları rahatsız etmenin cezası 7.667 TL'ye yükseltildi. Bu, önceki cezanın neredeyse iki katına denk geliyor.



2. **Şikayetlerin Yapılması**: Şikayetlerin bakanlığın Alo 181 hattı üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Komşuların gürültüden rahatsız olması durumunda bu hattı kullanarak şikayette bulunabilirler.



3. **İletişim ve Çözüm Önerileri**: Gürültü kirliliğiyle başa çıkmak için ilk adım olarak komşularla iletişim kurulması öneriliyor. Ancak, bu çözüm yetersiz kalırsa apartman yönetimine başvurulabilir veya belediye zabıtasına şikayette bulunulabilir.



4. **Hukuki Adımlar**: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak komşunun gürültü yapmasını yasaklatmak mümkündür. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca tüm kat malikleri bir araya gelerek gürültü yapan komşunun evini satın alabilirler.



Bu yeni düzenlemelerin amacı, ev sahipleri ve kiracıları daha fazla sorumluluk altına alarak gürültü kirliliğini önlemek ve komşuların huzurunu korumaktır. Bu nedenle, apartmanda yaşayan herkesin bu kurallara dikkat etmesi önemlidir.