

FIFA, Altay'a 6 Puan Silme Cezası Verdi! Türk Takımının Şampiyonluk Mücadelesi Zorlaşıyor

FIFA'nın kararıyla Türkiye'nin köklü takımlarından Altay'a ağır bir darbe geldi. Altay, eski futbolcusu Adamu Alhassan'ın transferi sırasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 6 puan silme cezasına çarptırıldı.

TFF 1. Lig'de mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı bulunan Altay, bu durumdan dolayı oyuncularını serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Ancak bu sefer de FIFA'nın cezasıyla karşı karşıya kaldı. FIFA, takımda oynayan Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirme kulübü olan Kano Pillars FC'ye ödenmesi gereken yetiştirme bedelini ödenmemesi nedeniyle Altay'a altı puan silme cezası verdi.

Bu sezon toplam dokuz puanı silinen Altay, puan tablosunda daha da gerileyerek on yedinci sıraya kadar düştü. İzmir temsilcisinin FIFA ile devam eden davaları nedeniyle ilave cezalarla karşılaşması muhtemel görünüyor. Bu durum, Altay'ın şampiyonluk mücadelesini daha da zorlaştırabilir.