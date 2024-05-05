Emeklilere Zam Yapılmayacak! Milyonları Kahreden Haber

Çalışma uzmanlarından gelen son açıklamalar, memur ve memur emeklilerinin enflasyon oranının altında zam alacaklarını belirtiyor. Nisan ayında enflasyonun aylık bazda %3,18 artarak yüzde 69,80 seviyesine yükselmesi ve yıllık olarak da yüzde 124,35 olarak hesaplanmasıyla birlikte, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zamları belirlemeye başladı. 2024 yılının ilk 3 ayı için enflasyon oranının %18,70 olarak belirlenmesine rağmen, bu oranın temmuz ayına kadar değişmesi ve hatta artması bekleniyor.

Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Ancak memur ve memur emekli maaş zam oranları belli oldu. 2024 yılının ilk 6 ayı için %15, ikinci 6 ay için ise %10 olarak belirlendi. Bu zam oranlarının, enflasyon oranlarının altında kalması durumunda memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecekler.

Ancak, Çalışma Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'in endişe verici açıklamalarına göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. Çelik'e göre, dört aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 13,5 olması gerekiyor ancak bu oran enflasyondan 5,2 puan daha düşük. Bu durumda, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alabilecekleri zam oranı enflasyonun 5,4 puan altında olabilir.