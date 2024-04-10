PTT'den Maaş Alan Emekliler Promosyonlardan Mahrum!

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan emekliler için önemli bir gelişme yaşandı: Emekli promosyonlarına ilişkin güncellemeler, PTT'yi kapsam dışı bırakıyor.

Son güncellemelere göre, özel ve kamu bankaları arasında emekli promosyonlarında farklılık bulunuyor. Özel bankalarda en yüksek promosyon tutarı 18 bin liraya kadar yükselirken, kamu bankalarında bu rakam 12 bin lira civarında kaldı.

SGK'nın PTT'yi emekli promosyonlarına dahil etmemesi, maaşını PTT'den alan emeklileri banka değiştirmeye zorluyor. Bu durum, PTT'den maaş alan emeklilerin 20 bin liraya kadar varan promosyonlardan yararlanamamasına neden oluyor.

Geçmiş yıllarda PTT'nin promosyon kampanyalarına dahil edilmemesi, özellikle Anadolu'da yaşayan ve PTT'nin bulunduğu yerlerde yaşayan emeklileri olumsuz etkiliyor.

Banka değişikliği yapacak emekliler için sunulan avantajlar arasında rekabet devam ediyor. Bankalar, farklı promosyon tutarları ve avantajlar sunarak emeklilerin tercih yapmasını bekliyor.

Örneğin, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi gibi bankalar, çeşitli promosyon tutarları ve avantajlarla emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

Emekli promosyonları ve banka değişikliği yapacak emekliler için sunulan avantajlar detaylıca değerlendirilmeli ve en uygun seçenek tercih edilmelidir.