Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Eski Tip Ehliyetler Yenilenmeli, Aksi Takdirde...

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir karar duyuruldu: Eski tip ehliyetlere sahip olanların yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor, aksi takdirde ehliyetlerine el konulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yeni versiyonlara dönüştürülmesi için 15 TL'lik bir ücret belirledi. Bu işlemi yapmak isteyen sürücüler, Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alarak dakikalar içinde işlemlerini tamamlayabilirler.

Ancak, belirlenen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12.978 lira ceza uygulanacağı ve trafik polislerinin bu ehliyetlere el koyacağı açıklandı.

Ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin hazırlaması gereken belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biyometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve ehliyet yenileme ücreti olan 15 TL bulunuyor.

2024 sonrası eski tip ehliyetleri yenilemeyen sürücülere verilecek cezanın zamanla artacağı da belirtiliyor. Bu nedenle, ehliyet sahiplerinin belirlenen süre içinde gerekli işlemleri yapmaları önem taşıyor.