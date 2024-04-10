Miras Sahipleri Dikkat: Tarım Arazi Sahiplerine Yeni Düzenleme!



Tarım ve Orman Bakanlığı, anneden babadan miras kalan tarım arazilerini değerlendirmek için yeni bir uygulamaya geçiyor. Artık miras yoluyla elde edilen tarım arazileri için tapu sahiplerine her ay ödeme yapılacak.



Bakanlık, atıl kalan tarım arazilerini değerlendirmek ve tarım potansiyelini artırmak amacıyla miras yoluyla elde edilen ancak uzun süredir ekilmeyen tarla, toprak ve bağları dijital kiralama yöntemiyle kiralamaya başladı. Bu düzenlemeyle birlikte tapu sahipleri, tarım arazilerinin kiralanmasıyla her ay düzenli bir şekilde ödeme alacaklar.



Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, miras yoluyla elde edilen ve ekilmeyen tarım arazilerinin dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını duyurdu. Bu sayede, ülke genelinde milyonlarca dönüm arazinin boş kalmaması ve tarım potansiyelinin daha verimli kullanılması hedefleniyor.



Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek ve tapu sahiplerinin banka hesaplarına düzenli olarak ödemeler yapılacak. Bu sayede, atıl durumda olan tarım arazileri üretime kazandırılacak ve tapu sahipleri ek gelir elde etmiş olacaklar.



Bu yeni düzenlemeyle birlikte, tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesi hedefleniyor. Miras yoluyla elde edilen tarım arazileri artık daha etkin bir şekilde değerlendirilecek ve ekonomiye katkı sağlayacak.