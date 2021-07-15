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MUHTARLAR 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ İLE ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Isparta’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği’nce özellikle çocukların daha fazla ilgi gösterdikleri dondurma ikramı gerçekleştirildi.Muhtarlar Derneğinde düzenlen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Mehmet Çelik, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile çocuklar ve aileleri katıldı.Etkinlikte Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar mahallenin çocuklarına dondurma ikramında bulundular.Vali Seymenoğlu etkinlikte ayrıca mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sohbet etti, talepleri dinledi.Bu sene ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde aktif olarak yer aldıklarını söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, çocuklara dondurma ikramının yanı sıra kan bağışı ve 251 şehidimiz adına fidan dikiminde bulunacaklarını kaydetti. Büyükleblebi,“Hiçbir güç milli iradenin üzerinde değildir. 15 Temmuz’da milletimiz bunu bir kez daha göstermiştir. Birçok vatanseverimiz canlarını seve seve feda etmiştir. Bir kez daha bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı günler dilerim” dedi.