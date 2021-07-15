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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü anma etkinliği düzenledi.Sav kasabasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen anma törenine Vali Ömer Seymenoğlu, şehit aileleri ve gazilerimiz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kuran tilaveti ile başlayan programda tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için dua edildi.Anma töreninde konuşan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Bingöl, Kurtuluş Savaşı’nda ortaya konulan ruh ve vatanseverliğin 15 Temmuz 2016’da bir kez daha ortaya konulduğunu belirterek o gece tüm dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına bir kez daha şahitlik ettiğini söyledi.15 Temmuz’un iyilikle kötülün bir ayrım noktası olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü, “Bizler o geceye şahitlik edenlerdeniz!” diyerek üç çeşit insanın o gün meydanlarda olduğunu kaydetti.Program kapsamında okulun Türkçe öğretmeni Uğur Kaşlı Dua isimli şiirini katılımcılar ile paylaştı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izletildi.Ezgi ve şiirlerin dinletildiği anma programında son olarak Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar 15 Temmuz gecesi yaşanılanların yer aldığı resim sergisini gezdiler.