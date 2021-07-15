EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN 15 TEMMUZ

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 15 Temmuz mesajında, 15 Temmuz gecesi Ülkemizde destan yazıldığını belirtti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. GÖK mesajında, “Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen hain, şerefsiz şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya koymaya çalıştıkları hain darbe kalkışmasından bu yana geçen 5 yıllık süre bizlere bir olmanın, beraber olmanın önemini hatırlatmaya devam etmektedir.

O gece hainler amacına ulaşamadı, çünkü o gece karşılarında büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiş, tankların altına yatma cesareti gösteren bir millet duruyordu. Milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısıyla genci, yaşlısı, kadını, erkeği söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmadan hainlerin karşısına dikildi. Binlerce yıllık tarihinde büyük destanlar yazan bir milletin evlatları olarak, 15 Temmuz gecesinde bir destan daha yazılarak, yedi düvele Türk’ün birlik ve beraberliğinin bozulamayacağı gerçeğini bir kez daha gösterdik. Eğirdir’imizde de gece-gündüz demeden demokrasi nöbetlerimizi tutarak hainlerin karşısında olduk. Bu millet tankın karşısına, uçakların altına, mermilerin karşısına göğsünü siper eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman asker ve polisimizi, aziz milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın, Milletimiz bu alçaklara her zaman gerekli dersi vermeye hazırdır. Gez oğlum, Vatanına göz dikeni ez oğlum, Dostun kim düşmanın kim sez oğlum, Tarihini şerefinle yaz oğlum, Yaz oğlum, Sen bunları bir kenara yaz oğlum, Senden gider sonsuzluğa yol oğlum, Dört bir yana salmalısın kol oğlum, Ekmeğini aç olanla böl oğlum, Haram yeme Hak uğruna öl oğlum” ifadelerine yer verdi.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)