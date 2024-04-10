Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Emeklilere Sert Mesajlar: "Ek Ödenek İçin Kimse Bana Gelmesin"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ek ödeme taleplerine sert tepki verdiği öne sürüldü. Emeklilerin beklentilerinin karşılanmamasının sandık sonuçlarına etki ettiği konuşulurken, Şimşek'in ek ödenek için net bir ret ifadesi kullandığı iddia edildi.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek emeklilere yönelik adımların değerlendirildiği iddia edilen toplantıda, Mehmet Şimşek'in "Kimse ek ödenek için bana gelmesin" dediği ileri sürüldü.

Şimşek'in geçim sıkıntısı çeken emeklilerin taleplerine ilişkin yapılan görüşmelerde, "İmkanı yok" yanıtı verdiği ve kamu harcamalarında tasarruf yapılacağına vurgu yaptığı belirtiliyor.

Bakan Şimşek'in son açıklamalarında, emeklilere yönelik adımların atılmamasının sebebinin Türkiye'nin yüksek faizle dış borçlanması gerekeceği ve bunun gelecek nesilleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Şimşek'in tasarrufa yönelik net mesajlar verdiği belirtilirken, bütçe dışı ödeneklerin kısıtlanacağı, yatırımların önceliklendirileceği ve kamu harcamalarının kontrol altına alınacağı vurgulandı.

Ayrıca, yeni kamu bina alımlarına izin verilmeyeceği, kamu araç kiralama ve alımında sıkı kurallar getirileceği, ihale yasasında düzenlemeler yapılacağı ve kamu alımlarında tasarruf odaklı hareket edileceği belirtildi.